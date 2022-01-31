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Здравоохранение 31.01.2022 17:42

Еврокомиссия установила стандартный срок в 270 дней для признания цифровых COVID-сертификатов при поездках в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник, что с 1 февраля начинают применяться новые стандартные правила признания используемых для поездок в пределах ЕС европейских цифровых сертификатов о прививках от COVID-19 в период до 270 дней.

"С завтрашнего дня в ЕС будет действовать общеевропейское правило относительно того, как долго должны приниматься сертификаты о прививках первичной серии при использовании в контексте трансграничных поездок. Это отражает ослабление защиты вакцины и подчеркивает важность повторной вакцинации", - заявил член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

В соответствии с новыми правилами государства-члены должны признавать сертификаты о прививках в течение 270 дней (9 месяцев) с момента завершения серии первичной вакцинации. Для однодозовой вакцины это означает 270 дней с момента первой и единственной прививки. Для двухдозовой вакцины - 270 дней после второй прививки или, в соответствии с национальной стратегией вакцинации, первой и единственной прививки после выздоровления от заражения вирусом.

"Государства-члены не должны устанавливать другой период признания для поездок в пределах Европейского союза", - подчеркивается в опубликованном в Брюсселе коммюнике Еврокомиссии.

В документе уточняется, что стандартный для ЕС срок признания не распространяется на сертификаты на бустерные дозы. Кроме того, эти правила применяются только к сертификатам о прививках, используемым для поездок внутри ЕС.

"Государства-члены могут применять другие правила при использовании цифрового сертификата ЕС о прививках против COVID-19 во внутреннем контексте, но им предлагается согласовать период признания, установленный на уровне ЕС", - сообщают в Еврокомиссии.

В ЕС путешествующие граждане в последнее время нередко выражали раздражение в связи с тем, что в разных государства-членах предъявлялись неодинаковые требования к европейским сертификатам из-за особенностей национальных политик по борьбе с пандемией.

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