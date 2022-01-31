Еврокомиссия установила стандартный срок в 270 дней для признания цифровых COVID-сертификатов при поездках в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник, что с 1 февраля начинают применяться новые стандартные правила признания используемых для поездок в пределах ЕС европейских цифровых сертификатов о прививках от COVID-19 в период до 270 дней.
"С завтрашнего дня в ЕС будет действовать общеевропейское правило относительно того, как долго должны приниматься сертификаты о прививках первичной серии при использовании в контексте трансграничных поездок. Это отражает ослабление защиты вакцины и подчеркивает важность повторной вакцинации", - заявил член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
В соответствии с новыми правилами государства-члены должны признавать сертификаты о прививках в течение 270 дней (9 месяцев) с момента завершения серии первичной вакцинации. Для однодозовой вакцины это означает 270 дней с момента первой и единственной прививки. Для двухдозовой вакцины - 270 дней после второй прививки или, в соответствии с национальной стратегией вакцинации, первой и единственной прививки после выздоровления от заражения вирусом.
"Государства-члены не должны устанавливать другой период признания для поездок в пределах Европейского союза", - подчеркивается в опубликованном в Брюсселе коммюнике Еврокомиссии.
В документе уточняется, что стандартный для ЕС срок признания не распространяется на сертификаты на бустерные дозы. Кроме того, эти правила применяются только к сертификатам о прививках, используемым для поездок внутри ЕС.
"Государства-члены могут применять другие правила при использовании цифрового сертификата ЕС о прививках против COVID-19 во внутреннем контексте, но им предлагается согласовать период признания, установленный на уровне ЕС", - сообщают в Еврокомиссии.
В ЕС путешествующие граждане в последнее время нередко выражали раздражение в связи с тем, что в разных государства-членах предъявлялись неодинаковые требования к европейским сертификатам из-за особенностей национальных политик по борьбе с пандемией.
Алиев поздравил Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии
Гасанов обсудит в Турции вопросы ВТС
Спикер парламента Азербайджана совершит турне по странам Балтии
Imperial Energy запустила установку переработки ПНГ на Снежном месторождении за 4 млрд руб.
Белнефтехим в 2021г увеличил производство и экспорт, несмотря на санкции
BNA направит около 3,2 млн манатов на установку новых светофоров в Баку
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Грузия близка к закупке дополнительной партии ракетных комплексов Javelin
В Британии возвращаются к обсуждению необходимости обязательной вакцинации для медперсонала COVID-19
Лукашенко поручил правительству ввести ответные меры в случае блокировки белорусских грузов в Литве
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank!
Началась голосование конкурса «Brand Award INTERNATIONAL»
NEQSOL Holding примет престижное мероприятие Capacity Caucasus & Central Asia 2022
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров