Швеция не намерена эвакуировать дипломатов из Киева - МИД

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщила, что сотрудников шведского посольства в Киеве пока что не намерены эвакуировать.
Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, Кулеба подробно проинформировал Линде о ситуации с безопасностью вблизи границы и на "временно оккупированных РФ" территориях Украины.
"Глава шведской дипломатии подтвердила непреклонную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины, приверженность принципу "никаких решений об Украине без Украины", - сказано в сообщении.
Как проинформировали в МИД, Линде заверила в активной поддержке реализации комплексного пакета сдерживания России. В этом контексте собеседники обсудили новые санкции ЕС против России.
Линде заявила Кулебе, что Швеция сейчас не намерена осуществлять эвакуацию членов семей и сотрудников шведского посольства в Киеве, информирует украинский МИД.
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