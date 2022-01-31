Мали высылает французского посла

Пришедшее к власти в результате военного переворота правительство Мали приняло решение о выдворении из страны посла Франции за "враждебные" высказывания французских официальных лиц в адрес нынешних малийских лидеров.
"Правительство Республики Мали информирует национальное и международное общественное мнение, что сегодня посол Франции в Бамако его превосходительство Жоэль Мейер был вызван министром иностранных дел и международного сотрудничества, который уведомил его о решении правительства, что ему предложено покинуть национальную территорию в течение 72 часов", - цитирует Le Figaro официальное коммюнике.
Комментируя это решение, газета отмечает, что малийские власти с преобладанием военных приняли такое решение на новом витке обострения отношений Бамако с Парижем.
Малийское правительство обосновало свое решение недавними "враждебными" заявлениями в свой адрес французских официальных лиц.
"Это уведомление знаменует новое усугубление напряженности между Мали и бывшей колониальной державой Францией, задействованной в военном плане в Мали с 2013 года", - сообщает издание.
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