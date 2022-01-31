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Премьер Канады заразился COVID-19, продолжит работать из дома

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник заявил, что у него выявили коронавирус COVID-19, болезнь протекает легко, но теперь обязанности он продолжит выполнять из дома.

"Этим утром я получил положительный тест на COVID-19. Я чувствую себя хорошо и на этой неделе продолжу работать удаленно, соблюдая рекомендации органов здравоохранения", - написал Трюдо в своем твиттере.

Он также призвал всех жителей страны пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.

Ранее в январе Трюдо заявлял, что власти страны обеспечили достаточный запас вакцин против COVID-19 для всех канадцев, имеющих право на получение третьей, а также четвертой дозы препаратов.

В январе в стране зафиксировали рекорд по числу людей, госпитализированных с COVID-19 за сутки. Официальные лица заявляли, что из-за этого может быть перегружена система здравоохранения.

По состоянию на 18 декабря прошлого года 87,3% канадцев в возрасте 12 лет и старше получили по две дозы вакцины.

С начала пандемии в Канаде выявили более 3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 33 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: КАНАДА, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ


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