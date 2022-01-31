Страны ОДКБ проведут совместные учения в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане

Несколько совместных учений проведут во второй половине текущего года воинские контингенты Организации Договора о коллективной безопасности на территории ряда государств Центральной Азии, сообщил начальник Объединенного штаба (ОШ) ОДКБ Анатолий Сидоров.
"Если говорить про этот - 2022 год, то у нас спланированы практически все мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки на территории государств Центральной Азии - и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Таджикистане", - сказал Сидоров в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), размещённом на сайте ОШ ОДКБ в понедельник.
По словам военачальника, вряд ли что-то повлияет на эти планы или помешает им.
"Во второй половине года там будут проведены совместные учения", - сказал он.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Алиев поздравил Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии
Гасанов обсудит в Турции вопросы ВТС
Спикер парламента Азербайджана совершит турне по странам Балтии
Elliott и Vista покупают "облачную" компанию Citrix за $16,5 млрд
Petrobras договорилась о продаже активов кластера Potiguar компании 3R Petroleum за $1,38 млрд
Доказанные запасы Petrobras в 2021г по SEC увеличились до 9,9 млрд б.н.э
Бали начнет принимать туристов со всего мира на этой неделе
Еврокомиссия установила стандартный срок в 270 дней для признания цифровых COVID-сертификатов при поездках в ЕС
Более 400 млн доз Спутника V поставлено по всему миру, включая РФ
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank!
Началась голосование конкурса «Brand Award INTERNATIONAL»
NEQSOL Holding примет престижное мероприятие Capacity Caucasus & Central Asia 2022
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров