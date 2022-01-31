Страны ОДКБ проведут совместные учения в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане

Несколько совместных учений проведут во второй половине текущего года воинские контингенты Организации Договора о коллективной безопасности на территории ряда государств Центральной Азии, сообщил начальник Объединенного штаба (ОШ) ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Если говорить про этот - 2022 год, то у нас спланированы практически все мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки на территории государств Центральной Азии - и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Таджикистане", - сказал Сидоров в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), размещённом на сайте ОШ ОДКБ в понедельник.

По словам военачальника, вряд ли что-то повлияет на эти планы или помешает им.

"Во второй половине года там будут проведены совместные учения", - сказал он.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.