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31.01.2022 20:25

Постпред РФ при ООН назвал провокацией заявления о возможности войны между Россией и Украиной

Разговоры о возможности войны между Россией и Украиной сами по себе провокационны, заявил в понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Наши западные коллеги говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность риторикой и провоцируют эскалацию. Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

"Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения, и это при том, что ни одной угрозы о планируемом вторжении на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало", - подчеркнул Небензя.

Он напомнил, что российская сторона на всех уровнях опровергала подобные обвинения и продолжает это делать.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, УКРАИНА, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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