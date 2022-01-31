Постпред РФ при ООН назвал провокацией заявления о возможности войны между Россией и Украиной

Разговоры о возможности войны между Россией и Украиной сами по себе провокационны, заявил в понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Наши западные коллеги говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность риторикой и провоцируют эскалацию. Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

"Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения, и это при том, что ни одной угрозы о планируемом вторжении на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало", - подчеркнул Небензя.

Он напомнил, что российская сторона на всех уровнях опровергала подобные обвинения и продолжает это делать.