Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин, попросил прощения после публикации доклада старшей сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит.

"Прежде всего, я хочу попросить прощения. Извините за то, что мы просто недопоняли и за то, каким образом это было урегулировано", - сказал Джонсон.

В докладе Грей в частности было указано, что проведение вечеринок на Даунинг-стрит не соответствовало никаким стандартам.

Предполагается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился на строгом "локдауне". В частности, 16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона. Позже вечеринки объединились в саду.

Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на "локдаун", в правительственной резиденции была организована еще одна вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".

История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании, она даже поставила под сомнение политическое будущее Джонсона.