Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8974 RUR   0.0219 GBR   2.2803 TRY   0.1257

Цена на нефть

28.01 $/bbl +/- WTI 86.82 +0.21 Brent 90.03 +0.69

Погода в Баку

  ночь день

31.01.2022 22:20

Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин, попросил прощения после публикации доклада старшей сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит.

"Прежде всего, я хочу попросить прощения. Извините за то, что мы просто недопоняли и за то, каким образом это было урегулировано", - сказал Джонсон.

В докладе Грей в частности было указано, что проведение вечеринок на Даунинг-стрит не соответствовало никаким стандартам.

Предполагается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился на строгом "локдауне". В частности, 16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона. Позже вечеринки объединились в саду.

Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на "локдаун", в правительственной резиденции была организована еще одна вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".

История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании, она даже поставила под сомнение политическое будущее Джонсона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ДОКЛАД, ИЗВИНЕНИЯ


Похожие новости


Премьер Британии: вторжение РФ в Украину будет «тяжким» и «кровопролитным» конфликтом, но его еще можно избежать Нападение России на Украину будет катастрофой для всего мира, считает британский премьер Британский премьер допрошен по вопросу об устроенной им вечеринке в условиях пандемии COVID-19 Борис Джонсон не хочет принуждать британцев к вакцинации от COVID-19 Британский премьер Джонсон стал отцом в седьмой раз, у него родилась дочь Джонсон заявил о сердечной дружбе Великобритании и Франции на фоне сделки с США по подлодкам для Австралии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]