Генсек НАТО опасается, что РФ может использовать учения близ Украины для маскировки нападения на эту страну

Учения России близ Украины вызывают тревогу, так как могут быть использованы, чтобы скрыть подготовку к вторжению на украинскую территорию, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Есть немалый риск того, что учения, подобные тем, которые проводятся в Белоруссии, могут быть использованы, чтобы замаскировать нападение на Украину", - сказал он на онлайн-мероприятии организованном The Washington Post.

По его словам, Россия в прошлом уже прибегала к подобного рода тактике.

Столтенберг отметил, что у НАТО "нет уверенности насчет намерений России". Он подчеркнул, что теперь РФ должна сама решить, чего она хочет: конфронтации или политического решения спорных вопросов.