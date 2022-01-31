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СНГ 31.01.2022 20:29

Генсек НАТО опасается, что РФ может использовать учения близ Украины для маскировки нападения на эту страну

Учения России близ Украины вызывают тревогу, так как могут быть использованы, чтобы скрыть подготовку к вторжению на украинскую территорию, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Есть немалый риск того, что учения, подобные тем, которые проводятся в Белоруссии, могут быть использованы, чтобы замаскировать нападение на Украину", - сказал он на онлайн-мероприятии организованном The Washington Post.

По его словам, Россия в прошлом уже прибегала к подобного рода тактике.

Столтенберг отметил, что у НАТО "нет уверенности насчет намерений России". Он подчеркнул, что теперь РФ должна сама решить, чего она хочет: конфронтации или политического решения спорных вопросов.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, УЧЕНИЯ, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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