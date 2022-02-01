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Транспорт и связь 01.02.2022 01:37

Elliott и Vista покупают "облачную" компанию Citrix за $16,5 млрд

Elliott Management Corp., Evergreen Coast Capital и Vista Equity Partners достигли соглашения о покупке американской Citrix Systems Inc., специализирующейся на "облачных" технологиях, за $16,5 млрд, включая долг компании, говорится в совместном пресс-релизе.

Ранее о сделке со ссылкой на источники писал The Wall Street Journal.

Консорциум инвесторов заплатит по $104 за акцию Citrix. Котировки на закрытие рынка в пятницу составляли $105,55. В понедельник бумаги компании дешевеют на 3,8%.

Окончание сделки запланировано на середину 2022 года. Ожидается, что Citrix войдет в состав Tibco Software, принадлежащей Vista. Объединенная компания будет обслуживать 400 тыс. клиентов и 100 млн пользователей в 100 странах, отмечается в пресс-релизе.

Рыночная стоимость Citrix за последний год сократилась на 11,6%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 увеличился за этот период на 19,3%.

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