Elliott Management Corp., Evergreen Coast Capital и Vista Equity Partners достигли соглашения о покупке американской Citrix Systems Inc., специализирующейся на "облачных" технологиях, за $16,5 млрд, включая долг компании, говорится в совместном пресс-релизе.
Ранее о сделке со ссылкой на источники писал The Wall Street Journal.
Консорциум инвесторов заплатит по $104 за акцию Citrix. Котировки на закрытие рынка в пятницу составляли $105,55. В понедельник бумаги компании дешевеют на 3,8%.
Окончание сделки запланировано на середину 2022 года. Ожидается, что Citrix войдет в состав Tibco Software, принадлежащей Vista. Объединенная компания будет обслуживать 400 тыс. клиентов и 100 млн пользователей в 100 странах, отмечается в пресс-релизе.
Рыночная стоимость Citrix за последний год сократилась на 11,6%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 увеличился за этот период на 19,3%.
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