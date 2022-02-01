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Дальнее зарубежье 01.02.2022 02:40

Глава Starbucks в 2021г заработал почти на 40% больше - $20,4 млн

Совокупное вознаграждение главного исполнительного директора сети кофеен Starbucks Corp. (SPB: SBUX) Кевина Джонсона за 2021 год выросло на 39% и составило $20,43 млн, следует из сообщения компании.

В том числе базовая зарплата за год увеличилась на 4,5% - до $1,61 млн, размер бонуса в виде акций был повышен на треть - до $14,76 млн, а размер денежного бонуса подскочил более чем в два раза и достиг $4,03 млн.

Между тем заработок типичного сотрудника Starbucks (компания считает, что таким типичным сотрудником является бариста в Канаде, работающий неполный рабочий день) составил в прошлом году $12935 против $12113 в 2020 году.

Таким образом, глава Starbucks за прошлый год заработал почти в 1600 раз больше, чем средний сотрудник. В 2020 году соотношение составляло 1200 к 1.

Акции Starbucks на предварительных торгах в понедельник дешевеют на 0,3%. За последние три месяца капитализация компании сократилась на 8,4%, а индекс S&P 500 за этот период потерял 3,8%.

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Тэги: США, STARBUCKS, ГЛАВА, ЗАРПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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