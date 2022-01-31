Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8974 RUR   0.0219 GBR   2.2803 TRY   0.1257

Цена на нефть

28.01 $/bbl +/- WTI 86.82 +0.21 Brent 90.03 +0.69

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 31.01.2022 20:43

США надеются на стремление РФ мирно решить украинский кризис, но готовятся к любому сценарию - Байден

США надеются, что Россия согласится на диалог для решения украинского кризиса, однако при этом Вашингтон с союзниками готовятся к любому развитию событий, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.

"Если Россия искренне стремится к устранению нашей обеспокоенности в области безопасности с помощью диалога, Соединенные Штаты и наши союзники продолжат добросовестно взаимодействовать", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена по поводу проходящем в понедельник заседания СБ ООН по ситуации вокруг Украины.

"Если же вместо этого Россия выберет отказ от дипломатии и нападение на Украину, Россия понесет ответственность и столкнется с быстрыми и серьезными последствиями. США и наши союзники и партнеры продолжают готовиться к любому сценарию", - подчеркнул президент США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, РОССИЯ, УКРАИНА


Похожие новости


Байден объявил о скорой переброске дополнительных войск в Восточную Европу Администрация Байдена провела переговоры с крупнейшими банками США по санкциям против России - СМИ Любое пересечение военными РФ границы Украины будет считаться вторжением в эту страну - Байден Байден обсудил с президентом Финляндии безопасность на севере Европы Байден планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году, если позволит здоровье Байден продолжит работу в обычном режиме после контакта с заболевшим COVID-19 сотрудником Белого дома - Псаки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]