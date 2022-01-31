США надеются на стремление РФ мирно решить украинский кризис, но готовятся к любому сценарию - Байден

США надеются, что Россия согласится на диалог для решения украинского кризиса, однако при этом Вашингтон с союзниками готовятся к любому развитию событий, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.

"Если Россия искренне стремится к устранению нашей обеспокоенности в области безопасности с помощью диалога, Соединенные Штаты и наши союзники продолжат добросовестно взаимодействовать", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена по поводу проходящем в понедельник заседания СБ ООН по ситуации вокруг Украины.

"Если же вместо этого Россия выберет отказ от дипломатии и нападение на Украину, Россия понесет ответственность и столкнется с быстрыми и серьезными последствиями. США и наши союзники и партнеры продолжают готовиться к любому сценарию", - подчеркнул президент США.