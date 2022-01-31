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СНГ 31.01.2022 20:57

Вопрос о сроках вступления Украины в НАТО остается открытым - Столтенберг

В НАТО могут быть разные точки зрения о том, когда именно Украина сможет стать членом организации, но по поводу принципа "открытых дверей" альянса компромиссов быть не может, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Есть разница между тем, чтобы обсуждать то, когда Украина вступит в НАТО, и подписанием юридически обязывающего документа (на котором настаивает РФ - ИФ) о том, что никакого расширения не будет", - сказал он на онлайн-мероприятии The Washington Post. Так генсек ответил на вопрос модератора о том, есть ли в ответах НАТО на предложения России по безопасности в Европе хоть какие-то компромиссные идеи о принципе "открытых дверей" альянса.

Столтенберг подчеркнул, что отказ от расширения как такового коснулся бы не только Украины, а, например, таких стран, как Швеция и Финляндия, которые вступать в альянс пока не собираются, однако не хотят лишаться в принципе такой возможности.

Говоря об Украине, генсек напомнил, что она, как и другие претенденты, для вступления должна соответствовать определенным критериям: они касаются демократии, соответствия натовским стандартам.

Столтенберг заверил, что НАТО не намерена публиковать отправленные России ответы, так как "конфиденциальность важна на дипломатических переговорах".

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РАСШИРЕНИЕ, УКРАИНА


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