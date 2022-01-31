Вторжение РФ на Украину исключено даже в случае провала переговоров с Западом по безопасности - постпред РФ при ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя исключил возможность вторжения России на Украину в случае провала переговоров по гарантиям безопасности.
"В каком контексте вы увязываете наши переговоры по европейской и глобальной безопасности и так называемым "нападением на Украину", как будто если они провалятся, мы вторгнемся на Украину. Я могу это исключить", - сказал Небензя журналистам.
Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-либо обстоятельства, при которых российские войска пересекут украинскую границу, постпред РФ отметил: "Не мне решать, что может произойти, но ни один российский политик, ни одна публичная фигура, никто не говорил, что мы планируем напасть на Украину".
"Мы помним, что произошло в Грузии в 2008-м, когда бывший президент Саакашвили отдал преступный приказ нанести ракетный удар по Цхинвалу, передвинул туда свои войска, погибли наши миротворцы, мирные граждане, и нам пришлось реагировать. Международный суд ООН подтвердил, что это была агрессия Грузии, но все равно в общественном мнении сохранилось, что "Россия напала на Грузию". Что случится в этот раз - не знаю, мы не исключаем провокации с украинской стороны", - добавил Небензя.
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