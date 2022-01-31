Джонсон сообщил, что не поговорил по телефону с Путиным в запланированное время, сделает это при первой возможности

Премьер Великобритании Борис Джонсон, комментируя сообщения СМИ об отмене телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, заявил, что поговорит с ним при первой возможности.

"Я поговорю с президентом Путиным, как только смогу", - сказал Джонсон в парламенте, отвечая на просьбу подтвердить сообщения прессы.

Как сообщает в свою очередь газета The New York Times, на Даунинг-стрит заявили, что пока нет установленного нового времени для разговора и что его могут перенести на вторник.

В настоящий момент глава британского правительства выступает в палате общин по докладу о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит. Обсуждение публикации доклада длится уже около двух часов и находится в самом разгаре.