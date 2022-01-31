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СНГ 31.01.2022 22:00

Украина не собирается начинать военное наступление - постпред

В Киеве не собираются начинать военные действия, не видят альтернативы мирному урегулированию, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Украина не собирается начинать военное наступление ни на Донбассе, ни в Крыму, ни где-нибудь еще. Украина не видит никакой альтернативы мирному разрешению продолжающегося конфликта, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник.

Он назвал ложными обвинения в том, что "Украина планирует военную атаку".

Кислица также отметил, что Украина выступает за необходимость держать открытыми дипломатические каналы с Россией, если это предотвратит переход к "военным инструментам".

"Мой президент недавно подтвердил, что он готов встретиться со своим российским коллегой. Если у России есть какие-то вопросы к Украине, лучше встретиться и поговорить, а не перемещать войска к границам Украины и запугивать украинский народ", - подчеркнул Кислица.

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Тэги: УКРАИНА, ООН, РОССИЯ


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