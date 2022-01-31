Путин и Макрон обсудили Украину и вопросы о гарантиях безопасности РФ

Состоялся очередной телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам", - говорится в сообщении.

"Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции", - сообщила пресс-служба.