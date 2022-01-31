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Дальнее зарубежье 31.01.2022 22:38

Путин и Макрон обсудили Украину и вопросы о гарантиях безопасности РФ

Состоялся очередной телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам", - говорится в сообщении.

"Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции", - сообщила пресс-служба.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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