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Регион 31.01.2022 23:35

Премьер Грузии повторно заразился коронавирусом, продолжит работу в дистанционном режиме

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом COVID-19.

Как сообщила в понедельник вечером пресс-служба администрации правительства Грузии, у премьера подтвержден штамм COVID-19 "омикрон".

"Глава правительства чувствует себя хорошо и продолжает работу в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что Гарибашвили полностью вакцинирован, коронавирус у него подтвержден в рамках планового тестирования.

Это повторное заражение для грузинского премьера. В первый раз он перенес COVID-19 в апреле 2021 года.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ОМИКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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