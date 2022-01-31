Премьер Грузии повторно заразился коронавирусом, продолжит работу в дистанционном режиме

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом COVID-19.

Как сообщила в понедельник вечером пресс-служба администрации правительства Грузии, у премьера подтвержден штамм COVID-19 "омикрон".

"Глава правительства чувствует себя хорошо и продолжает работу в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что Гарибашвили полностью вакцинирован, коронавирус у него подтвержден в рамках планового тестирования.

Это повторное заражение для грузинского премьера. В первый раз он перенес COVID-19 в апреле 2021 года.