Президент США, возможно, посетит Южную Корею в конце мая

Президент США Джо Байден, предположительно, может посетить Южную Корею в конце мая, сообщает "Ренхап". Президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Южную Корею в конце мая после инаугурации нового президента, отмечает агентство. СМИ напоминает, что новый президент Республики Корея должен вступить в должность 10 мая. Между тем, японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Байден настаивает на поездке в Японию на четырехсторонний саммит со своими японскими, австралийскими и индийскими коллегами во второй половине мая.

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