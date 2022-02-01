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Президент США, возможно, посетит Южную Корею в конце мая

Президент США Джо Байден, предположительно, может посетить Южную Корею в конце мая, сообщает "Ренхап".

Президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Южную Корею в конце мая после инаугурации нового президента, отмечает агентство.

СМИ напоминает, что новый президент Республики Корея должен вступить в должность 10 мая.

Между тем, японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Байден настаивает на поездке в Японию на четырехсторонний саммит со своими японскими, австралийскими и индийскими коллегами во второй половине мая.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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