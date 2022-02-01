Переговоры между США и Ираном по СВПД вступают в завершающую стадию - Госдеп

Венские непрямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном о возвращении к ядерному соглашению 2015 года вступают в стадию, когда от сторон требуется принятие политических решений, заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента США.
"Мы добились прогресса, сузив список разногласий только до ключевых приоритетов всех сторон. И именно поэтому сейчас настало время для политических решений", - сказал чиновник.
По его словам, последний раунд переговоров по возвращению к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана был "на сегодняшний день одними из самых интенсивных".
Чиновник сказал, что Вашингтон уже изложил, что он был готов сделать с точки зрения отмены санкций, чего добивается Тегеран, а сейчас "Иран должен решить, готов ли он принять решения, необходимые для взаимного возвращения к соблюдению СВПД".
"Мы находимся на заключительном этапе. Учитывая темпы продвижения Ирана, его ядерные достижения, у нас осталось всего несколько недель, чтобы заключить сделку", - сказал он. Он мотивировал сроки тем, что успехи Ирана в области обогащения урана и накопление ядерного материала приблизили его к созданию ядерного оружия, добавив, что "переговоры не могут продолжаться вечно".
Представитель Госдепа повторил, что Вашингтон готов к переговорам с Ираном напрямую, что, по его словам, отвечало бы общим интересам с учетом заявленных временных рамок.
Ранее ход переговоров с оптимизмом оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается иранской ядерной программы, я бы сейчас занимал более оптимистичную позицию, там есть реальный прогресс, там есть реальное желание, прежде всего между Ираном и Соединенными Штатами, понять конкретные озабоченности и понять, как эти озабоченности могут быть учтены в общем пакете", - сказал он на пресс-конференции.
По словам министра, "мы рассчитываем, что договоренность будет достигнута". Лавров добавил, что в Вене идут переговоры по СВПД с участием "очень опытных переговорщиков".
С апреля по декабрь 2021 года, Иран и ряд мировых держав провели без прямого участия США восемь раундов переговоров о восстановлении СВПД. В начале января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты нацелены на быстрое возвращение вместе с Тегераном к соблюдению обязательств по СВПД, поскольку "ускорение ядерной деятельности Ирана сделает это соглашение бессмысленным".
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