Странам ОПЕК+ с 1 февраля разрешено увеличить добычу нефти на 400 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ с 1 февраля могут увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, как и запланировано решением от июля 2021 года.
Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни разу не были изменены - несмотря на то, что потребители нефти, в частности Китай, Индия, а также США (являются также и крупнейшим нефтепроизводителем), из-за сильного роста цен просили ОПЕК+ увеличить предложение еще больше.
Более того, ОПЕК+ недопоставляет на рынок нефти больше, чем планировалось, ввиду аварий и ремонтов в ряде стран, а также недостатка инвестиций в прошедшие годы. Так, в августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре - на 115%, в октябре - на 116%, в ноябре - на 117%, то есть на рынок в эти месяцы соответственно было поставлено на 1 млн б/с, и трижды - на 700 тыс. б/с - меньше, чем планировалось.
В частности, Россия, по расчетам "Интерфакса" на основе официальной статистики, перевыполнила сделку в декабре и январе 2022 года на 6-7%.
РФ в рамках принятого решения может увеличивать добычу нефти (без конденсата, который исключен из соглашения) примерно на 100 тыс. б/с каждый месяц, с февраля 2022 года ее разрешенная добыча - 10,227 млн б/с.
Ниже приведены квоты стран, в тыс. б/с
|База снижения
|фев.22
|Алжир
|1057
|982
|Ангола
|1528
|1421
|Конго
|325
|303
|Экваториальная Гвинея
|127
|118
|Габон
|187
|173
|Ирак
|4653
|4325
|Кувейт
|2809
|2612
|Нигерия
|1829
|1701
|Саудовская Аравия
|11000
|10227
|ОАЭ
|3168
|2946
|ОПЕК
|26683
|24808
|Не-ОПЕК
|Азербайджан
|718
|668
|Бахрейн
|205
|191
|Бруней
|102
|95
|Казахстан
|1709
|1589
|Малайзия
|595
|554
|Мексика
|1753
|1753
|Оман
|883
|821
|Россия
|11000
|10227
|Судан
|75
|70
|Южный Судан
|130
|121
|Итого
|17170
|16086
|Итого ОПЕК и не-ОПЕК
|43853
|40894
Алиев поздравил Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии
Гасанов обсудит в Турции вопросы ВТС
Спикер парламента Азербайджана совершит турне по странам Балтии
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 378,3 млн - университет Хопкинса
Бали начнет принимать туристов со всего мира на этой неделе
Еврокомиссия установила стандартный срок в 270 дней для признания цифровых COVID-сертификатов при поездках в ЕС
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Байден заявил, что рассчитывает на дипломатическое урегулирование вокруг Украины
Украина получит от Великобритании 88 млн фунтов стерлингов для снижения энергетической зависимости от РФ
Экс-глава администрации президента Казахстана Кошанов избран спикером нижней палаты парламента
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank!
Началась голосование конкурса «Brand Award INTERNATIONAL»
NEQSOL Holding примет престижное мероприятие Capacity Caucasus & Central Asia 2022
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров