Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8974 RUR   0.0219 GBR   2.2803 TRY   0.1257

Цена на нефть

31.01 $/bbl +/- WTI 88.15 +1.33 Brent 91.21 +1.18

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.02.2022 09:08

Странам ОПЕК+ с 1 февраля разрешено увеличить добычу нефти на 400 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ с 1 февраля могут увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, как и запланировано решением от июля 2021 года.

Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни разу не были изменены - несмотря на то, что потребители нефти, в частности Китай, Индия, а также США (являются также и крупнейшим нефтепроизводителем), из-за сильного роста цен просили ОПЕК+ увеличить предложение еще больше.

Более того, ОПЕК+ недопоставляет на рынок нефти больше, чем планировалось, ввиду аварий и ремонтов в ряде стран, а также недостатка инвестиций в прошедшие годы. Так, в августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре - на 115%, в октябре - на 116%, в ноябре - на 117%, то есть на рынок в эти месяцы соответственно было поставлено на 1 млн б/с, и трижды - на 700 тыс. б/с - меньше, чем планировалось.

В частности, Россия, по расчетам "Интерфакса" на основе официальной статистики, перевыполнила сделку в декабре и январе 2022 года на 6-7%.

РФ в рамках принятого решения может увеличивать добычу нефти (без конденсата, который исключен из соглашения) примерно на 100 тыс. б/с каждый месяц, с февраля 2022 года ее разрешенная добыча - 10,227 млн б/с.

Ниже приведены квоты стран, в тыс. б/с

База снижения фев.22
Алжир 1057 982
Ангола 1528 1421
Конго 325 303
Экваториальная Гвинея 127 118
Габон 187 173
Ирак 4653 4325
Кувейт 2809 2612
Нигерия 1829 1701
Саудовская Аравия 11000 10227
ОАЭ 3168 2946
ОПЕК 26683 24808
Не-ОПЕК
Азербайджан 718 668
Бахрейн 205 191
Бруней 102 95
Казахстан 1709 1589
Малайзия 595 554
Мексика 1753 1753
Оман 883 821
Россия 11000 10227
Судан 75 70
Южный Судан 130 121
Итого 17170 16086
Итого ОПЕК и не-ОПЕК 43853 40894
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, УВЕЛИЧЕНИЕ


Похожие новости


ОПЕК+ обсудит необходимость изменения условий сделки по добыче 4 января Федун верит в цену $60-80/б. в течение 2022 года ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть и поставок из стран не-ОПЕК в 2021-2022гг Министры ОПЕК+ договорились о сохранении плана по росту добычи нефти в январе на 400 тыс. б/с Заседание комитета ОПЕК+ закончилось, настрой участников - оставить план без изменения Техкомитет ОПЕК+ понизил оценку наращивания коммерческих запасов нефти в 2022г по одному из сценариев - источник

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]