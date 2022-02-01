Странам ОПЕК+ с 1 февраля разрешено увеличить добычу нефти на 400 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ с 1 февраля могут увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, как и запланировано решением от июля 2021 года.

Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни разу не были изменены - несмотря на то, что потребители нефти, в частности Китай, Индия, а также США (являются также и крупнейшим нефтепроизводителем), из-за сильного роста цен просили ОПЕК+ увеличить предложение еще больше.

Более того, ОПЕК+ недопоставляет на рынок нефти больше, чем планировалось, ввиду аварий и ремонтов в ряде стран, а также недостатка инвестиций в прошедшие годы. Так, в августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре - на 115%, в октябре - на 116%, в ноябре - на 117%, то есть на рынок в эти месяцы соответственно было поставлено на 1 млн б/с, и трижды - на 700 тыс. б/с - меньше, чем планировалось.

В частности, Россия, по расчетам "Интерфакса" на основе официальной статистики, перевыполнила сделку в декабре и январе 2022 года на 6-7%.

РФ в рамках принятого решения может увеличивать добычу нефти (без конденсата, который исключен из соглашения) примерно на 100 тыс. б/с каждый месяц, с февраля 2022 года ее разрешенная добыча - 10,227 млн б/с.

Ниже приведены квоты стран, в тыс. б/с