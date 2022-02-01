Премьер-министр Джонсон пропустил жизненно важную беседу с Путиным

Дипломатическим упущением назвал британский теневой министр иностранных дел от партии лейбористов Дэвид Ламми перенос на неопределенное время телефонной беседы премьер-министра Бориса Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ситуация в Украине чрезвычайно серьезна. Мы хотим, чтобы дипломатия увенчалась успехом. Но для урегулирования этого кризиса нужен сосредоточенный премьер-министр, а не тот, кто настолько отвлекся на защиту того, что нельзя оправдать, что пропустил жизненно важный дипломатический разговор с Путиным", - написал политик в твиттере.

Под защитой он подразумевал слушания Джонсона в парламенте в связи с посещением им вечеринок в пиковый период локдауна в стране из-за коронавируса.

Сам Джонсон, комментируя сообщения СМИ об отмене телефонного разговора с Путиным, заявил, что поговорит с ним при первой возможности.

"Я поговорю с президентом Путиным, как только смогу", - сказал Джонсон в парламенте, отвечая на просьбу подтвердить сообщения прессы.

Как сообщила в свою очередь газета The New York Times, на Даунинг-стрит заявили, что пока нет установленного нового времени разговора и что его могут перенести на вторник.

СМИ отмечают, что Джонсон не мог связаться с президентом России по той причине, что оправдывался в парламенте за участие в вечеринках и заседание затянулось.

В то же время, как сообщила канцелярия британского премьера, во вторник Джонсон отправляется с визитом в Киев, где он намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским "весь спектр стратегической поддержки Великобритании".

Премьер заявил перед визитом: "Каждый украинец имеет право определять, как им управляют. Как друг и демократический партнер, Великобритания будет продолжать поддерживать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится его уничтожить".

"Мы призываем Россию отступить, и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития", - подчеркнул он.

Пресс-служба Джонсона сообщила, что Великобритания предоставит Украине 88 млн фунтов стерлингов "для поддержки стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости".