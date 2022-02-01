Обновился состав бюро политсовета партии власти Казахстана Nur Otan; из него вышли депутат Дарига Назарбаева и спикер мажилиса

Постановлением политического совета казахстанской партии власти Nur Otan утвержден новый состав бюро политсовета, сообщила пресс-служба партии во вторник.
В состав бюро вошли девять человек: президент страны, лидер партии Касым-Жомарт Токаев, председатель сената парламента Маулен Ашимбаев, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов, депутат мажилиса парламента Ерлан Саиров, предправления республиканской газеты "Егемен Казахстан" Дархан Кыдырали, депутат маслихата Манистауской области Аббат Урисбаев, депутат сената Ляззат Калтаева, глава компании "Зенченко" Геннадий Зенченко, заместитель директора научно-исследовательского центра "Молодежь" Элина Паули.
Из бюро выведены депутат мажилиса Дарига Назарбаева, спикер мажилиса парламента Нурлан Нигматулин, экс-премьер Аскар Мамин, секретарь Совбеза Казахстана Асет Исекешев, первый зампред партии Бауыржан Байбек, глава Счетного комитета Наталья Годунова, бывший государственный секретарь Марат Тажин, председатель совета директоров АО "Народный Банк Казахстана" Александр Павлов.
На минувшей неделе состоялся съезд Nur Otan, на котором руководство партией перешло от первого президента, лидера нации Нурсултана Назарбаева к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. На съезде также был изменен состав высшего представительного органа партии - политического совета.
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