Цены на нефть растут и удерживаются вблизи максимумов за 7 лет

Цены на нефть растут в ходе торгов во вторник и находятся вблизи максимумов за семь лет, достигнутых на прошлой неделе.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:54 во вторник составляет $89,6 за баррель, что на $0,34 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,74 (0,8%) - до $89,26 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,47 за баррель, что на $0,32 (0,36%) выше итогового значения сессии в понедельник. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,33 (1,5%), до $88,15 за баррель.
По итогам января цены на нефть продемонстрировали самый существенный подъем за год, поддержку котировкам оказали дефицит поставок и геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.
Трейдеры ждут заседания министров стран ОПЕК+. Они ожидают, что на заседании, которое запланировано на 2 февраля, будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц в марте.
Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни разу не были изменены - несмотря на то, что потребители нефти, в частности Китай, Индия, а также США (являются также и крупнейшим нефтепроизводителем), из-за сильного роста цен просили ОПЕК+ увеличить предложение еще больше.
Более того, ОПЕК+ недопоставляет на рынок нефти больше, чем планировалось, ввиду аварий и ремонтов в ряде стран, а также недостатка инвестиций в прошедшие годы. Так, в августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре - на 115%, в октябре - на 116%, в ноябре - на 117%, то есть на рынок в эти месяцы соответственно было поставлено на 1 млн б/с, и трижды - на 700 тыс. б/с - меньше, чем планировалось.
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