Экс-глава администрации президента Казахстана Кошанов избран спикером нижней палаты парламента

Бывший руководитель администрации президента Казахстана Ерлан Кошанов избран спикером мажилиса парламента Казахстана, сообщила пресс-служба палаты.

"Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты единогласно избрали председателем мажилиса Ерлана Кошанова", - говорится в сообщении палаты.

По данным палаты, Кошанов был избран председателем мажилиса тайным голосованием путём использования бумажных бюллетеней. Для этой процедуры была образована счётная комиссия, оборудованы кабины и установлена прозрачная избирательная урна.

"Спикер мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил депутатов мажилиса за поддержку", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее возглавлявший палату Нурлан Нигматулин покинул этот пост.

59-летний Кошанов был руководителем администрации президента с 2019 года. В марте 2019 года руководивший страной около 30 лет Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы государства, получив по Конституции статус "первого президента Казахстана" - "Елбасы" (лидера нации). Президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.