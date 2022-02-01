Экс-глава администрации президента Казахстана Кошанов избран спикером нижней палаты парламента

Бывший руководитель администрации президента Казахстана Ерлан Кошанов избран спикером мажилиса парламента Казахстана, сообщила пресс-служба палаты.
"Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты единогласно избрали председателем мажилиса Ерлана Кошанова", - говорится в сообщении палаты.
По данным палаты, Кошанов был избран председателем мажилиса тайным голосованием путём использования бумажных бюллетеней. Для этой процедуры была образована счётная комиссия, оборудованы кабины и установлена прозрачная избирательная урна.
"Спикер мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил депутатов мажилиса за поддержку", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, ранее возглавлявший палату Нурлан Нигматулин покинул этот пост.
59-летний Кошанов был руководителем администрации президента с 2019 года. В марте 2019 года руководивший страной около 30 лет Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы государства, получив по Конституции статус "первого президента Казахстана" - "Елбасы" (лидера нации). Президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.
Алиев поздравил Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии
Гасанов обсудит в Турции вопросы ВТС
Спикер парламента Азербайджана совершит турне по странам Балтии
Манат подешевел к евро и рублю
Цены на нефть растут и удерживаются вблизи максимумов за 7 лет
Странам ОПЕК+ с 1 февраля разрешено увеличить добычу нефти на 400 тыс. б/с
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 378,3 млн - университет Хопкинса
Бали начнет принимать туристов со всего мира на этой неделе
Еврокомиссия установила стандартный срок в 270 дней для признания цифровых COVID-сертификатов при поездках в ЕС
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank!
Началась голосование конкурса «Brand Award INTERNATIONAL»
NEQSOL Holding примет престижное мероприятие Capacity Caucasus & Central Asia 2022
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров