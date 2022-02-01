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СНГ 01.02.2022 09:42

Украина получит от Великобритании 88 млн фунтов стерлингов для снижения энергетической зависимости от РФ

Правительство Великобритании планирует выделить Украине помощь в размере 88 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетической безопасности, сообщает пресс-служба британского кабинета министров.

"Великобритания активно участвует в защите верховенства права в Украине и борьбе с коррупцией... Новое финансирование в размере 88 млн фунтов стерлингов, в том числе из Фонда надлежащего управления Великобритании, о котором было объявлено сегодня, поддержит эту работу и поможет усилиям по снижению зависимости Украины от поставок энергоресурсов из России", - указывается в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул неизменную и непоколебимую поддержку Великобританией суверенитета Украины и напомнил, что возможное вторжение России будет иметь серьезные гуманитарные последствия.

"Как друг и демократический партнер Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится его разрушить. Мы призываем Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития", - заявил Джонсон.

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