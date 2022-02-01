Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 1 февраля ЦБА установил на уровне 1,9113 маната/1EUR (31 января - 1,8974 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 февраля установил на уровне 0,022 манат/1RUB (31 января - 0,0219 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
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