Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 378,3 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника достигло 378 млн 308 тыс. 247, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 673 тыс. 662 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 74 млн 941 тыс. 682 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 886 тыс. 682.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 млн 469 тыс. 499, а число умерших от последствий заражения вирусом - 496 тыс. 242.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 млн 463 тыс. 530 человек, из них скончались 627 тыс. 589.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 730,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 724 человека, Индии - 354, Бразилии - 2 тыс. 919.