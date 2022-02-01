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Транспорт и связь 01.02.2022 11:57

AZAL возобновят рейсы из Баку в Актау

«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) возобновят рейсы между Баку и казахстанским Актау с 18 февраля, сообщила во вторник пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», авиарейсы между Актау и Баку будут осуществляться с частотой 3 рейса в неделю (понедельник, среда и суббота) самолетами Airbus A319.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании. «Данный маршрут будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между странами», - говорится в сообщении.

Р.Ахмедов

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Тэги: AZAL, АКТАУ, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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