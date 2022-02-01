Казахстан планирует открыть постоянное представительство при ОДКБ в Москве

Казахстан планирует открыть в Москве постоянное представительство республики при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), говорится в проекте указа президента республики Касым-Жомарта Токаева.
Проект указа опубликован во вторник на сайте электронного правительства и проходит стадию публичного обсуждения до 15 февраля.
"Открыть в городе Москве (Российская Федерация) Постоянное представительство Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в проекте указа.
Как отмечается в документе, проект указа разработан с целью приведения статуса полномочного представителя Казахстана в постоянном совете при ОДКБ в соответствие с нормативной правовой базой Организации и законодательством Казахстана в сфере дипломатической службы.
Реализация указа потребует внесение изменений в лимит штатной численности МИД Казахстана для включения полномочного представителя и его аппарата в единую штатную численность загранучреждений республики, уточняется в проекте.
"Реализация проекта потребует выделения дополнительных средств", - указано в документе.
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