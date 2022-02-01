SOCAR осуществила первый платеж по процентам держателям новых облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) во вторник осуществила первый платеж в размере $1,125 млн по процентам держателям облигаций SOCAR на сумму $100 млн, размещенных в ноябре 2021 года, сообщает SOCAR Capital.

«Держателям облигаций SOCAR 1 февраля выплачены проценты на общую сумму $1,125 млн. Это средства перечислены на банковские счета держателей облигаций, которыми они могут воспользоваться по своему усмотрению», - говорится в информации.

По данным компании, объем сделок по корпоративным облигациям SOCAR на вторичном рынке за три месяца достиг $17 млн, количество заключенных сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысило 100.

«На вторичном рынке цена на облигации SOCAR достигала $1090 за ценную бумагу, что являлось самой высокой ценой до сих пор, включая первый выпуск облигаций SOCAR. Все это свидетельствует о высоком спросе на новые облигации SOCAR. Владельцы облигаций SOCAR могут получить краткосрочный кредит посредством операций РЕПО, а также, получить кредит в манатах под 14-15%, заложив свои облигации в соответствующем банке. В этом случае держатели облигаций не теряют свои процентные оплаты 4,5%, а реальная процентная ставка по кредиту снижается до 9-10%», - говорится в информации.

Очередная выплата процентов по облигациям состоится 1 мая.

Как сообщалось, 1 ноября 2021 года на Бакинской фондовой бирже завершился аукцион по размещению процентных, необеспеченных бездокументарных именных облигаций SOCAR с государственным регистрационным номером AZ2002019894 в количестве $100 млн со сроком обращения 5 лет. Объем поданных заявок составил $380,614 млн. Ставка купона составляет 4,5%, выплата процентов будет осуществляться раз в квартал.

Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

2 ноября облигации SOCAR были размещены на вторичном рынке через торговую платформу БФБ.

Как сообщалось ранее, средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на финансирование обязательств по различным проектам (реконструкция Бакинского нефтеперерабатывающего завода, строительство Карбамидного завода и др.)

SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию пятилетних облигаций на сумму $100 млн (доходность 5% годовых – ИФ). Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн. Срок обращения данных бумаг истек 18 октября 2021 года. Держатели облигаций получили общий доход в размере $25 млн.

Н.Аббасова