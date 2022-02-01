В РФ за сутки госпитализированы 17 тыс. человек с COVID-19, заболели 126 тыс., умерли более 660 человек

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы более 17 тыс. человек, что более чем на 90% больше по сравнению с днем ранее, число новых случаев COVID-19 за сутки составило около 126 тыс. человек, умерли 663 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"По состоянию на 1 февраля в РФ количество госпитализаций за сутки составило 17 487 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 92,4%. Увеличение госпитализации произошло в 80 регионах. Снижение количества госпитализации отмечено в 5 субъектах РФ", - сообщили в оперштабе.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 125 тыс. 836 случаев, что на 1 тыс. 766 заражения больше, чем сообщалось днем ранее.
Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 83 регионах страны, по сравнению с 20 января это на 28 регионов больше. Накануне сообщалось, что "омикрон" обнаружен в 82 регионах.
Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.
"Выздоровели за сутки 40 тыс. 301 человек, или на 33,8% больше по сравнению с 31 января", - сообщили в оперштабе.
Число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 млн 986 тыс. 913 случаев коронавирусной инфекции, 332 тыс. 12 умерших и 10 млн 288 тыс. 582 выписанных.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 тыс. 946 заболевших. После, ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.
Как предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма "омикрон".
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