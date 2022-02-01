Парламент Азербайджана одобрил продление до 2023г моратория на проверки субъектов бизнеса

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник одобрил продление до 1 января 2023 года срока действия моратория на проверки субъектов предпринимательства.
Срок действия моратория на проведение проверок бизнеса истек 1 января 2022 года.
Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», соответствующие поправки предусмотрены в законе «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства»".
Как сообщалось ранее, 26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. В ноябре 2017 года данный мораторий был продлен до 1 января 2021 года, в марте 2021 года – до 1 января 2022 года.
Согласно закону, могут проводиться только налоговые проверки, а также проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны, и проверки субъектов финансового рынка, а также проверки в рамках государственного надзора за строительством и деятельностью частных медицинских учреждениях.
Х.Насирзаде
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