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СНГ 01.02.2022 12:36

Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности: армия Украины увеличится на 100 тыс человек

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании седьмой сессии в Верховной Раде, подписал указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы.

"Этим указом предусмотрено: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат; переход Украины в основы профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ", - заявил Зеленский.

Он добавил, что указ ознаменует переход Украины на профессиональную армию.

"Этот указ - не потому, что скоро война. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир. Этот указ с радостью подписываю", - сказал президент.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, АРМИЯ, УКАЗ


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