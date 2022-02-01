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Регион 01.02.2022 12:40

Зеленский анонсировал подписание в ближайшие два дня соглашения между Украиной и Турцией о ЗСТ

Украина и Турция в ближайшие два дня достигнут договоренности относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщил президент Владимир Зеленский.

"Готовимся дать мощный экономический сигнал - подписать соглашение о ЗСТ с Турцией уже в течение этих двух дней. Наши группы работают. Я уверен, что мы договоримся", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады во вторник.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ЗСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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