Зеленский анонсировал подписание в ближайшие два дня соглашения между Украиной и Турцией о ЗСТ

Украина и Турция в ближайшие два дня достигнут договоренности относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщил президент Владимир Зеленский.

"Готовимся дать мощный экономический сигнал - подписать соглашение о ЗСТ с Турцией уже в течение этих двух дней. Наши группы работают. Я уверен, что мы договоримся", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады во вторник.