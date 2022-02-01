Компания «EVSAN» приобрела Sumqayıt Tikinti Xidmеt, вложит в предприятие 1,5 млн манатов

Компания «EVSAN» стала победителем инвестиционного конкурса по продаже 99,91% акций ОАО «Sumqayıt Tikinti Xidmеt», сообщает министерство экономики Азербайджана.
Компания перечислит в госбюджет 1 млн манатов.
Согласно инвестиционной программе, одобренной конкурсной комиссией, «EVSAN» вложит 1,51 млн манатов в развитие предприятия.
Инвестиционная программа предусматривает сооружение железобетонного завода, производство железобетонных столбов, напольных панелей, продукцию для фасадов зданий.
Инвестор также планирует закупку нового оборудования, в частности бетономешалки, монтажной техники, крупнотоннажного мостового крана и др.
На предприятии в течение одного года будет открыто свыше 30 новых рабочих мест.
Б.Рустамбеков
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