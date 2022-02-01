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Бизнес и законодательство 01.02.2022 12:58

Компания «EVSAN» приобрела Sumqayıt Tikinti Xidmеt, вложит в предприятие 1,5 млн манатов

Компания «EVSAN» стала победителем инвестиционного конкурса по продаже 99,91% акций ОАО «Sumqayıt Tikinti Xidmеt», сообщает министерство экономики Азербайджана.

Компания перечислит в госбюджет 1 млн манатов.

Согласно инвестиционной программе, одобренной конкурсной комиссией, «EVSAN» вложит 1,51 млн манатов в развитие предприятия.

Инвестиционная программа предусматривает сооружение железобетонного завода, производство железобетонных столбов, напольных панелей, продукцию для фасадов зданий.

Инвестор также планирует закупку нового оборудования, в частности бетономешалки, монтажной техники, крупнотоннажного мостового крана и др.

На предприятии в течение одного года будет открыто свыше 30 новых рабочих мест.

Б.Рустамбеков

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Тэги: EVSAN, КОНКУРС, ПРИВАТИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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