Средняя цена нефти Urals в январе выросла до $85,64 - Минфин РФ

Средняя цена нефти марки Urals в январе сложилась в размере $85,64 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. В январе прошлого года она составила $54,41 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 57,4%.

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