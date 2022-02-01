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СНГ 01.02.2022 13:44

Украина 1 февраля получила около 500 тонн боеприпасов от США

Военный самолет доставил более 80 тонн боеприпасов для Украины из США, в целом Киев получил во вторник 500 тонн американских боеприпасов, сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Не прошло и дня, а мы разгружаем шестую "птицу" от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего за сегодня мы получили около 500 тонн оборонных боеприпасов от США!" - написал Резников во вторник в Twitter.

В свою очередь, посольство США в Киеве заявило, что Вашингтон будут и дальше оказывать Украине оборонную помощь. "Мы отдаем значительное преимущество пути диалога и дипломатии, но мы будем и дальше оказывать Украине оборонную помощь, необходимую для защиты от многочисленных военных сил России, собранных на ее границах. Мы вместе с Украиной", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

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Тэги: УКРАИНА, США, БОЕПРИПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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