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Финансы 01.02.2022 13:48

Оборот СМП в 2021г составил почти 300 млн манатов – ЦБ

Оборот Системы мгновенных платежей (СМП, AOS) в Азербайджане в 2021 году составил 280 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным, за 2021 год в системе было произведено 117 тыс. операций.

В 2021 году больше всего операций посредством СМП было произведено в декабре – 20 тыс. операций на 52 млн манатов.

Система была запущена в полном режиме с 1 октября 2020 года. В октябре-декабре 2020 года было осуществлено 13,6 тыс. операций, объем транзакций составил 47,9 млн манатов.

СМП позволяет осуществлять платежные операции в течение 5-10 секунд. Ее разработкой занималась швейцарская "CMA Small Systems AB".

СМП позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, Идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отражаются на банковском счете получателя.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, СМП, ОБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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