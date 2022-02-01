Токаев: разрыв в статданных КНР и Казахстана по взаимной торговле в 2021г из-за контрабанды достиг $5,7 млрд

Развитие контрабандной торговли привело к расхождению данных в таможенной статистике Казахстана и Китая по взаимной торговле на миллиарды долларов, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

"Статистические данные двух стран о взаимной торговле с Китаем различаются. Разница между ними составляет миллиарды долларов. В прошлом году этот показатель достиг $5,7 млрд", - сказал Токаев во вторник на совещании по вопросам противодействия коррупции.

По словам главы государства, "никто не может объяснить, как возникла такая большая разница".

"Откровенно говоря, это контрабанда", - констатировал Токаев.

"Согласно опросу, 90% людей, ведущих торговлю с зарубежьем, сталкиваются с коррупцией. Из них 45% были вынуждены давать взятки таможенникам. Агентство по противодействию коррупции выявило три коррумпированных пункта транспортного контроля в Восточно-Казахстанской области. А таких постов в стране 49. Взяточничество в сфере таможенного и транспортного контроля не позволяет в полной мере использовать наш транзитный потенциал", - отметил президент.

В январе Токаев поручил Генпрокуратуре республики совместно с Минфином, агентством по финмониторингу и другими ведомствами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на границе с Китаем.

Товарооборот между Казахстаном и Китаем по итогам 11 месяцев 2021 года составил $17 млрд. В 2020 году этот показатель был равен $15,4 млрд.