ЦБ Армении повысил ставку рефинансирования до 8% годовых

Совет Центрального банка Армении во вторник принял решение повысить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов, до 8% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Ставка в размере 7,75% действовала с 14 декабря.

ЦБ Армении постепенно повышает ставку с декабря 2020 года. Тогда она была увеличена сразу на 1 процентный пункт (п.п.) - с 4,25% до 5,25% с учетом прогнозов ускорения инфляции. В феврале 2021 года ставка была повышена до 5,5%, в мае - до 6%, в июне - до 6,5%, в августе - до 7% годовых, в декабре - до 7,75% годовых.

В госбюджете республики на 2022 год рост ВВП заложен на уровне 7%.