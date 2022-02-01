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Регион 01.02.2022 15:06

ЦБ Армении повысил ставку рефинансирования до 8% годовых

Совет Центрального банка Армении во вторник принял решение повысить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов, до 8% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Ставка в размере 7,75% действовала с 14 декабря.

ЦБ Армении постепенно повышает ставку с декабря 2020 года. Тогда она была увеличена сразу на 1 процентный пункт (п.п.) - с 4,25% до 5,25% с учетом прогнозов ускорения инфляции. В феврале 2021 года ставка была повышена до 5,5%, в мае - до 6%, в июне - до 6,5%, в августе - до 7% годовых, в декабре - до 7,75% годовых.

В госбюджете республики на 2022 год рост ВВП заложен на уровне 7%.

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