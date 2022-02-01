ОПЕК+ в декабре исполнила сделку на 122%, ОПЕК - на 127%, не-ОПЕК - на 114%

Страны ОПЕК+ в декабре исполнили сделку по снижению нефтедобычи на 122%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, представленными ОПЕК на рассмотрение технического комитета ОПЕК+. При этом страны ОПЕК перевыполнили соглашение на 27%, страны не-ОПЕК - на 14%. Согласно квотам, в декабре ОПЕК+ могла добывать 40,1 млн б/с, из них страны ОПЕК - 24,3 млн б/с, страны не-ОПЕК - 15,8 млн б/с.

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