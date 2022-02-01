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СНГ 01.02.2022 16:03

Зеленский поручил разработать законопроект о переходе Украины на профессиональную армию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и вынести на рассмотрения парламента ряд законопроектов относительно усиления обороноспособности государства.

Соответствующий указ президента №36/2022 был обнародован на сайте главы государства во вторник.

В документе, уточняется, что законопроекты должны предусматривать, в частности, внедрение в Украине модели интенсивной системы военной подготовки граждан как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Кроме того, правительство должно разработать законопроекты, которые касаются постепенного повышение денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины и поэтапного увеличения численности ВСУ в период с 2022 по 2025 годы на 100 тыс. человек для повышения оборонных возможностей государства.

В свою очередь, министерство обороны Украины должно разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе, предусмотрев, в частности, увеличение сроков действия контрактов, увеличение в течение 2023 года денежного довольствия военнослужащих ВСУ, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной заработной платы, а также формирования системы специальной подготовки и переподготовки военнослужащих, заключивших долгосрочные контракты.

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