Dolce & Gabbana откажется от меха в 2022 году, будет использовать искусственный

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana откажется от использования меха в своих коллекциях в 2022 году, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.
Натуральный мех модный дом планирует заменить искусственным или эко-мехом, получаемым из переработанных материалов неживотного происхождения. В мужской коллекции осень 2022, представленной в Милане в этом месяце, уже присутствуют изделия из эко-меха.
В последнее время все больше представителей индустрии высокой моды отказываются от использования натурального меха на фоне распространения движений по защите животных. На прошлой неделе итальянский производитель верхней одежды Moncler сделал аналогичное заявление. В 2021 году канадский бренд Canada Goose Holdings Inc. и французская компания Kering SA, владеющая Saint Laurent, Brioni, Gucci и Bottega Veneta, также решились на такой шаг. Среди других известных модных брендов, присоединившихся к движению, американский Michael Kors, итальянская Prada SpA и французская Chanel SA.
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