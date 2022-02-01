В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г разминировано более 7 тыс. га территорий – ANAMA

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 7 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).
«С 10 ноября 2020 года до 31 января 2022 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 7 тыс. 180 га. За этот период обнаружено и обезврежено 10504 противопехотных мин, 4802 противотанковых мин, а также 13444 неразорвавшихся военных снаряда», - подчеркивается в информации агентства.
ANAMA также сообщает, что с 5 января 2022 года по 31 января 2022 года в Карабахе и Восточном Зангезуре разминировано свыше 402 га территорий.
«С 5 января 2022 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 402,7 га. За этот период обнаружено и обезврежено 32 противопехотных мин, 27 противотанковых мин, а также 230 неразорвавшихся военных снарядов», - подчеркивается в информации агентства.
Э.Шафиев
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