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Карабах 01.02.2022 15:50

В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г разминировано более 7 тыс. га территорий – ANAMA

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 7 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

«С 10 ноября 2020 года до 31 января 2022 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 7 тыс. 180 га. За этот период обнаружено и обезврежено 10504 противопехотных мин, 4802 противотанковых мин, а также 13444 неразорвавшихся военных снаряда», - подчеркивается в информации агентства.

ANAMA также сообщает, что с 5 января 2022 года по 31 января 2022 года в Карабахе и Восточном Зангезуре разминировано свыше 402 га территорий.

«С 5 января 2022 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 402,7 га. За этот период обнаружено и обезврежено 32 противопехотных мин, 27 противотанковых мин, а также 230 неразорвавшихся военных снарядов», - подчеркивается в информации агентства.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ANAMA, РАЗМИНИРОВАНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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