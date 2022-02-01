Нефть слабо дешевеет после резкого роста в январе

Нефтяные котировки слабо снижаются в ходе торгов во вторник, однако удерживаются вблизи достигнутых на прошлой неделе семилетних максимумов.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 подешевели на $0,15 (0,17%) - до $89,11 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,07 (0,08%) - до $88,08 за баррель.

По итогам января цены на нефть продемонстрировали самый существенный месячный подъем за последний год, поддержку котировкам оказали дефицит поставок и геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Теперь все внимание трейдеров переключилось на очередную встречу представителей ОПЕК+. В целом рынок ожидает, что 2 февраля будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию производства на 400 тыс. б/с каждый месяц.

"Самое сильное влияние на цены на нефть на этой неделе окажет встреча ОПЕК+ 2 февраля, на которой группа может сигнализировать о своей готовности и дальше задействовать свободные мощности для сдерживания крайне высоких цен на нефть, которые остаются выше отметки $90 за баррель последние три дня, в случае Brent, - написала старший аналитик Rystad Energy Луиза Диксон. - В структурном смысле цены сейчас отражают главным образом дефицит предложения, причем не только ввиду недостаточной добычи ОПЕК, но и более умеренной траектории роста добычи на сланцевых месторождениях в США и перебоев в других регионах".

Страны ОПЕК+ фактически добывают нефти меньше, чем предусмотрено соглашением. Так, в августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре - на 115%, в октябре - на 116%, в ноябре - на 117%, то есть на рынок в эти месяцы соответственно было поставлено на 1 млн б/с, и трижды - на 700 тыс. б/с - меньше, чем планировалось.