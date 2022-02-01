Орбан заявил, что хотел бы увеличить объемы поставок российского газа в Венгрию

Венгрия заинтересована в увеличении объемов поставок российского газа, заявил премьер страны Виктор Орбан. "Очень важным было заключение газовых контрактов (до 2036 года). В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения поставок", - сказал Орбан на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

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