Азербайджанские бизнесмены в 2022 году посетят Чечню

Правительство Чечни заинтересовано в торгово-экономических отношениях с Азербайджаном и привлечению азербайджанских бизнесменов к реализации совместных проектов.

Министерство промышленности и энергетики Чечни, региональный Центр поддержки экспорта и Торговое представительство России в Азербайджане, провели видеоконференцию посвященную содействию промышленным предприятиям республики в выходе на зарубежные рынки, в частности – в Азербайджан.

По данным Торгпредства РФ в Азербайджане, в ее работе приняли участие руководители компаний «Теплостройпроект-С» (производитель котлов, металлоконструкций, «умных» домов и теплиц), «Грозненский завод электрозащитного оборудования» (производитель электрозащитного оборудования), «Трубпласт» (производитель полиэтиленовых труб).

Представитель Министерства промышленности и энергетики Чечни Анвар Аласханов представил возможности региона по привлечению азербайджанских предпринимателей в совместные проекты, в частности - на территории Особой экономической зоны «Грозный».

Также было отмечено, что на 2022 год запланировано проведение бизнес-миссии азербайджанских предпринимателей в Чечню для интенсификации промышленной кооперации.

Б.Рустамбеков