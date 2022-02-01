Руденко и Клаар обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Замглавы МИД России Андрей Руденко во вторник провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром. «Руденко и Клаар подробно обсудили текущую ситуацию на площадке Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе в преддверии очередного 56-го раунда, а также ход процесса урегулирования между Арменией и Азербайджаном», - говорится в информации МИД РФ. Э.Шафиев

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