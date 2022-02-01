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Регион 01.02.2022 16:02

Руденко и Клаар обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Замглавы МИД России Андрей Руденко во вторник провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

«Руденко и Клаар подробно обсудили текущую ситуацию на площадке Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе в преддверии очередного 56-го раунда, а также ход процесса урегулирования между Арменией и Азербайджаном», - говорится в информации МИД РФ.

Э.Шафиев

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, ЮЖКАВКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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