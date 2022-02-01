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Здравоохранение 01.02.2022 19:10

В ВОЗ опасаются, что связанные с COVID-19 медицинские отходы могут навредить окружающей среде

Несколько десятков тысяч тонн медицинских отходов, появившихся во время борьбы с коронавирусом COVID-19, потенциально угрожают здоровью людей и окружающей среде, говорится в докладе ВОЗ, опубликованном во вторник.

"Абсолютно необходимо предоставлять медицинским работникам средства индивидуальной защиты, но также необходимо убедиться, что эти средства могут быть использованы безопасно без нанесения вреда окружающий среде", - заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан.

Согласно глобальном анализу ВОЗ ситуации с медицинскими отходами в контексте коронавируса, в период с марта 2020 по ноябрь 2021 в рамках совместной чрезвычайной инициативы ООН было закуплено около 87 тыс. тонн средств индивидуальной защиты для помощи странам в борьбе с коронавирусом. Ожидается, что наибольшая часть этих средств были использованы и сейчас являются отходами.

Авторы отмечают, что это только примерная оценка масштаба проблемы отходов, связанных с коронавирусом. В докладе не учитываются средства, закупленные вне инициативы ООН, а также отходы, как одноразовые маски, применяемые не медиками, а рядовыми гражданами.

В докладе говорится, что за рассматриваемый период в мире было закуплено около 140 млн наборов для проведения тестов на COVID-19, и они имеют потенциал создать 2,6 тыс. тонн неинфекционных отходов и 732 тыс. литров химических отходов. Также по всему миру, в общей сложности, было поставлено около 8 млрд доз вакцин, что может привести к появлению 144 тонн дополнительных отходов: использованных игл, шприцов и контейнеров.

При этом на данный момент около 30% медицинских учреждений не имеют оборудования для обработки стандартных медицинских отходов, не говоря уже о дополнительных отходах, связанных с COVID-19.

Авторы доклада рекомендуют использование экологически чистых упаковок и способов доставки, безопасных и многоразовых средств индивидуальной защиты, перерабатываемых или биоразлагемых материалов и другие меры.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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