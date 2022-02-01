Президент Литвы призвал укреплять военную промышленность

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал укрепление литовской оборонной промышленности приоритетом нацбезопасности и предложил увеличить расходы на обороноспособность страны.
"Развитие и укрепление военной промышленности является приоритетом национальной безопасности Литвы. Промышленность Литвы успешно вносит свой вклад в снабжение обороны. Но мы стремимся к тому, чтобы инвестиции в производство вооружений росли еще больше. Литовская оборонно-охранная промышленность способствует укреплению безопасности всей Европы и обороноспособности НАТО", - сказал Науседа во вторник в ходе посещения оружейного завода Giraite в Каунасском районе.
По словам президента, которого цитирует администрация главы государства, рост оборонной отрасли обеспечит производство достаточного количества критически важных военных запасов.
Науседа призвал укреплять обороноспособность страны всесторонне - увеличивать бюджетные ассигнования, устойчивость государства к угрозам, осуществлять реформу системы мобилизации и государственных резервов, решать задачи гражданской обороны, заниматься патриотическим воспитанием.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, также присутствовавший на встрече с руководством предприятия, отметил, что завод мог бы обеспечить производство боеприпасов в короткие сроки.
"Учитывая напряженную геополитическую ситуацию, наращивание ресурсов и резервов Вооруженных сил Литвы, для нас крайне важно быстрые и эффективные обеспечение и поставка качественного снабжения. Мы рассматриваем завод по производству вооружений Giraite как потенциальное литовское государственное предприятие, имеющее стратегическое значение для национальной безопасности, которое облегчило бы цепочку поставок и обеспечило производство боеприпасов в короткие сроки", - подчеркнул Анушаускас.
Оружейный завод Giraite производит военные и гражданские боеприпасы и их различные компоненты. Почти все производство предназначено для сил НАТО и других стран. Компания включена в список предприятий, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности.
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